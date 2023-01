Un software che migliora la performance del cantante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un software che migliora la performance del cantante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AUTO TUNE

Significato/Curiosita : Un software che migliora la performance del cantante

Delle più importanti band italiane, per eventi e performance speciali. con la "superband" (formata, oltre che da carnevale e uhlmann, dallo storico chitarrista...

auto-tune è un software proprietario, creato dalla antares audio technologies nel 1997, per manipolazione audio. permette di correggere l'intonazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 27 gennaio 2023

