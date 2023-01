Sfoltite, liberate dagli alberi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sfoltite, liberate dagli alberi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : DISBOSCATE

Significato/Curiosita : Sfoltite liberate dagli alberi

Con un cenno della testa ringrazia elinor e merida per averlo finalmente liberato. nonostante fosse giunta l’alba, merida tenta ostinatamente di salvare...

Gravemente l'agricoltura, con coltivazioni e allevamento di bovini in aree disboscate come caposaldo dell'economia agricola. la regione è ricca di legno e minerali... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 27 gennaio 2023

Altre definizioni con sfoltite; liberate; dagli; alberi; Canta liberate mi; Pelate, liberate dalla scorza; liberate ... dal cigolio; liberate dalla schiavitù; Fuoriusciti dagli argini, esondati; Il Cassina ex-ginnasta, vincitore di una medagli a d oro ad Atene 2004; La mitologica madre che fu pietrificata dagli dei; La figura in rilievo su medagli e e sigilli; Folte di alberi ; Successione di alberi ; Nidifica su alti alberi ; Uno yacht a due alberi ;