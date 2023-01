Si scioglie nel mercurio e nell acqua regia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si scioglie nel mercurio e nell acqua regia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ORO

Significato/Curiosita : Si scioglie nel mercurio e nell acqua regia

Solubilità in acqua; a 0 °c un litro d'acqua scioglie fino a 525 litri di hcl gassoso, pari a 825 grammi. a temperatura ambiente (20 °c) la solubilità è inferiore...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi oro (disambigua). l'oro è l'elemento chimico di numero atomico 79 e il suo simbolo è au (dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 27 gennaio 2023

Altre definizioni con scioglie; mercurio; nell; acqua; regia; La scioglie il poeta; La Sacra può scioglie re il vincolo matrimoniale; Può scioglie re il vincolo matrimoniale; Come la soluzione che si scioglie in acqua; Sostanze come il fulminato di mercurio ; mercurio è quello più vicino al Sole; Nume romano figlio di mercurio e padre di Pallante; Così erano i calzari di mercurio ; Il territorio tra Pavia e Piacenza con Varzi e Pianell o; Gruppi indigeni nell a foresta amazzonica; Splende nell infinito; Obbliga a rinchiudersi nell e baite; Domati con l acqua ; Grosso cesto usato per difesa di argini di corsi d acqua ; Provoca l acqua alta a Venezia; Un sasso nell acqua li produce concentrici; Pregia to vino rosso veronese; Pregia ta qualità di tappeti persiani; Marmo pregia to di colore nero con venature gialle; Ortaggi precoci e pregia ti; Cerca nelle Definizioni