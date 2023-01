Recipiente portatile per escursionisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recipiente portatile per escursionisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BORRACCIA

Significato/Curiosita : Recipiente portatile per escursionisti

borraccia e gavettino la borraccia è un contenitore infrangibile e leggero per liquidi caldi e freddi. di capacità di circa un litro (da 3/4 a 1,5 l.)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 27 gennaio 2023

Altre definizioni con recipiente; portatile; escursionisti; Un recipiente per la frutta; Un recipiente in genere; recipiente di cartone; recipiente destinato a contenere un liquido benedetto; Dispositivo elettronico desktop o portatile ing; Apparecchio portatile usato per riprendere; Arma rudimentale portatile per lanciare pietre; Arma da fuoco portatile ; Le riempiono gli escursionisti ; escursionisti Esteri; Area di sosta per escursionisti ;