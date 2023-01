Fu presidente del Senato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu presidente del Senato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SPADOLINI

Significato/Curiosita : Fu presidente del senato

"presidente del senato" rimanda qui. se stai cercando l'omonima carica romena, vedi presidente del senato (romania). quella di presidente del senato della...

Via cavour 28, casa di spadolini nacque in una famiglia borghese: la madre era lionella batisti, mentre il padre guido spadolini era un pittore macchiaiolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 27 gennaio 2023

