Per nulla bagnato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per nulla bagnato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ASCIUTTO

Significato/Curiosita : Per nulla bagnato

Territorio di tortoreto fa parte della val vibrata, pur non essendo per nulla bagnato dalle acque del torrente che dà il proprio nome alla valle. si affaccia...

La definizione sesso asciutto, più nota con la locuzione inglese dry sex, si riferisce alla pratica, particolarmente diffusa nell'africa subsahariana,... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 27 gennaio 2023

Altre definizioni con nulla; bagnato; Luogo che può dare ospitalità a persone... per nulla raccomandabili; Per nulla conosciuto; Annulla to dal contraente; L annulla mento d una polizza assicurativa; bagnato , completamente inzuppato; L Oriente bagnato dal Pacifico; Quasi bagnato ; bagnato dalla pioggia in una poesia di D Annunzio; Cerca nelle Definizioni