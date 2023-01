Penzola nella bocca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Penzola nella bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : UGOLA

Significato/Curiosita : Penzola nella bocca

Coperto di terra e sporcizia, chino all'ingresso posteriore. dalla sua bocca penzola il braccino di un bambino. quasi all'istante, west scarica il suo revolver...

Illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. l'ugola è un prolungamento mediano del palato molle di forma conica, che pende verticalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 27 gennaio 2023

