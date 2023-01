Parte dell intestino tenue tra digiuno e cieco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte dell intestino tenue tra digiuno e cieco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ILEO

Parte dell intestino tenue tra digiuno e cieco

Rettili e gli uccelli. nei pesci, la divisione dell'intestino tenue non è così definita e al posto di digiuno si adotta il termine intestino medio. il...

Parere medico: leggi le avvertenze. nell'anatomia dell'apparato digerente l'ileo (lat. ileum) è la parte finale dell'intestino tenue, preceduto da duodeno... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 27 gennaio 2023

