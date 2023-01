Li opera la polizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li opera la polizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARRESTI

Significato/Curiosita : Li opera la polizia

Il reparto a cavallo della polizia durante la festa del 2 giugno commissari della scuola superiore di polizia in parata allievi vice-ispettori dell'istituto...

Propria abitazione (in tal caso si definisce la custodia cautelare come arresti domiciliari e la sostituzione della pena della detenzione in carcere come...

