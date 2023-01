Nidifica sulle case - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nidifica sulle case. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CICOGNA

Significato/Curiosita : Nidifica sulle case

Tristan (diomeda dabbenena, è una grande specie in via di estinzione che nidifica a gough e una o due coppie sull'isola inaccessibile). sono da segnalare...

Fiammetta cicogna (milano, 17 maggio 1988) è una conduttrice televisiva, modella e attrice italiana. figlia di un produttore milanese di candele, cominciò... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 27 gennaio 2023

Altre definizioni con nidifica; sulle; case; nidifica su alti alberi; nidifica no nei luoghi più inaccessibili; nidifica no in luoghi inaccessibili; nidifica nelle garzaie; Posti a sedere sui calcagni, abbassati sulle ginocchia e col capo in giù; Si arrampicano sulle montagne; Vigila sulle procedure di Borsa; Atleta che sale sulle cime; Le case dei pastori; Le e-mail che infestano la case lla di posta; Una case tta di paglia; case tta su quattro ruote; Cerca nelle Definizioni