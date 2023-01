Nel gioco degli scacchi è la situazione che decreta il risultato di parità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel gioco degli scacchi è la situazione che decreta il risultato di parità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STALLO

Significato/Curiosita : Nel gioco degli scacchi e la situazione che decreta il risultato di parita

Principale: scacchi. gli scacchi di lewis del xii secolo nella collezione del national museum of scotland. la nascita del gioco degli scacchi è incerta, la sua...

Un esempio di stallo nel gioco degli scacchi, lo stallo è il termine con cui si indica la situazione in cui un giocatore non ha a disposizione mosse legali... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 27 gennaio 2023

