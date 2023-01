Navigano a pelo d acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Navigano a pelo d acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ALISCAFI

Significato/Curiosita : Navigano a pelo d acqua

Atleti navigano lungo un fiume attraverso rapide, pietre e gorghi. lo stesso argomento in dettaglio: canoa discesa. praticata in corsi d'acqua viva, questa...

Dalla disponibilità di un elicottero imbarcato. ^ aliscafi.it - storia dell'aliscafo, su aliscafi.it. url consultato il 26 aprile 2012 (archiviato dall'url... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 27 gennaio 2023

Altre definizioni con navigano; pelo; acqua; navigano negli albumi; navigano leggere; navigano in mare con un teschio per bandiera; navigano sui laghi; A pelo d erba; Tagliare a zero del pelo ; Ruvido pelo ; Cani da pastore a pelo lungo; Si scioglie nel mercurio e nell acqua regia; Domati con l acqua ; Grosso cesto usato per difesa di argini di corsi d acqua ; Provoca l acqua alta a Venezia; Cerca nelle Definizioni