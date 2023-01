Monte delle Ande che è anche un vulcano attivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Monte delle Ande che è anche un vulcano attivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COTOPAXI

Significato/Curiosita : Monte delle ande che e anche un vulcano attivo

Mare con la cima più alta, l'aconcagua; la vetta del vulcano chimborazo, nelle ande ecuadoriane, è invece il punto della superficie terrestre più lontano...

cotopaxi volcano erupciones, su volcanodiscovery.com. ^ cotopaxi, global volcanism program, su volcano.si.edu, smithsonian institution. ^ cotopaxi, entre... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 27 gennaio 2023

