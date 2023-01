Metter in pratica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metter in pratica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ATTUARE

Significato/Curiosita : Metter in pratica

È un'operazione che parte da dio: noi non scegliamo quale parola mettere in pratica, ma è dio che, nella sua sapienza di veduta, ci dona “la parola del...

Disambiguazione – se stai cercando la carica romana, vedi attuario (impero romano). l'attuario si occupa di determinare l'andamento futuro di variabili... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 27 gennaio 2023

Altre definizioni con metter; pratica; Dispositivo usato per trasmetter e dati di computer; metter si al coperto; È abile... nel metter e a fuoco; Un artigiano che sa metter e insieme cerchi e doghe; Per mezzo di deduzioni che non sempre corrispondono alla pratica ; Si pratica con sedativi; Incurante della pratica ; pratica di aggiornamento del catasto: __ catastale; Cerca nelle Definizioni