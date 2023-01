Il genere televisivo che spettacolarizza l informazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il genere televisivo che spettacolarizza l informazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : INFOTAINMENT

Significato/Curiosita : Il genere televisivo che spettacolarizza l informazione

infotainment, a volte adattato come infotenimento, è un neologismo di matrice anglosassone - nato dalla fusione delle parole information (informazione)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 27 gennaio 2023

