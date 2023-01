Un fungo come il prataiolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un fungo come il prataiolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AGARICO

Significato/Curiosita : Un fungo come il prataiolo

Micologia. fungo e il latino fungus (da cui fungi) si accostano al greco spóngos (sp) o sphóngos (sf), "spugna", e all'armeno sunk, da un tema mediterraneo...

Agaricus l., 1753 è un genere di funghi basidiomiceti appartenente alla famiglia agaricaceae che comprende specie di taglia varia. classico rappresentante...

