Film di Andrea Segre con l attrice cinese Zhao Tao - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : IO SONO LI

Significato/Curiosita : Film di andrea segre con l attrice cinese zhao tao

zhao tao alla presentazione del film io sono li al festival di venezia 2011. zhao tao (taiyuan, 28 gennaio 1977) è un'attrice cinese, musa e frequente...

E rade šerbedžija, i protagonisti del film io sono li è un film del 2011 diretto da andrea segre. shun li è un'immigrata cinese che lavora a roma in una... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 27 gennaio 2023

Altre definizioni con film; andrea; segre; attrice; cinese; zhao; Il motivo conduttore dell film Il dottor Zivago; film di Luigi Comencini tratto dall omonimo romannzo di Fruttero e Lucentini; Kung fu __, film d animazione; __ calmo, film con Moretti; Precede Antonio e andrea nei calendari; L andrea padre di Montalbano; L architetto andrea di Pietro della Gondola; La disciplina del livornese andrea Baldini; Viene eletto nella segre tezza più assoluta; Partner segre to con cui si tradisce; C è quello segre to, di polizia... e immobiliare; Dire... il segre to; La Morissette cantatrice, attrice e musicista; __ Grande, cantautrice, attrice e popstar statunitense; La Portman attrice israeliana; Emma , attrice inglese; Città cinese nella provincia dello Shandong; Un condimento da ristorante cinese ; Riso fritto cinese con uova: alla __; Profondo lago ticinese ; Il film di Chloé zhao Leone d Oro a Venezia nel 2020; Cerca nelle Definizioni