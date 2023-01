Far marcia indietro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Far marcia indietro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RITORNARE

Significato/Curiosita : Far marcia indietro

L'anafora (dal greco af, anaphorá, «ripresa», da aná, "indietro" o "di nuovo", e phéro, "io porto") è una figura retorica che consiste nel ripetere...

Download digitale (italia) potremmo ritornare – 3:29 7" (italia) lato a potremmo ritornare – 3:31 lato b potremmo ritornare (strumentale) – 3:31 download digitale... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 27 gennaio 2023

Altre definizioni con marcia; indietro; Crostaceo con retromarcia ; Una marcia da motociclette; Azione che ferma la marcia di un mezzo; Una marcia delle motociclette; Un interruzione che fa fare un passo indietro al film; Che si può percorrere all indietro ; Lo perde chi resta indietro ; Può volare all indietro ; Cerca nelle Definizioni