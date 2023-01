Si dividono gli utili di un azienda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dividono gli utili di un azienda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SOCI

Significato/Curiosita : Si dividono gli utili di un azienda

Dall'individualismo). i costi si dividono in due categorie: costi di produzione: tutti quei costi legati allo svolgimento di un'attività; costi di transazione: tutti...

soci (in russo: ascolta[·info]; traslitterazione anglosassone: sochi; in adighè: ) è una città della russia meridionale, situata nel territorio... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 27 gennaio 2023

Altre definizioni con dividono; utili; azienda; Social con cui si condividono le foto; Si dividono quel che uno lascia; Suddividono in fasce le carte astronomiche; dividono molti videogiochi; Un tipo di impronte utili alla polizia; Puo utili zzare... il Pal; Per combatterli è utili sima la penicillina; Attrezzi utili zzati dai falegnami; azienda in grado di influenzare le scelte del consumatore; L azienda delle Ferrovie dello Stato con i Frecciarossa; Il grafico gerarchico dei settori di un azienda ; L azienda che gestisce la metropolitana milanese; Cerca nelle Definizioni