Dispositivo usato per trasmettere dati di computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dispositivo usato per trasmettere dati di computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MODEM

Significato/Curiosita : Dispositivo usato per trasmettere dati di computer

Sorgente video a un dispositivo di visualizzazione come un monitor per computer, ma può anche trasportare audio, usb e altre forme di dati. lo standard è stato...

modem analogico dei primi anni 2000, velocità di 56 kbps il modem (modulatore-demodulatore, dall'inglese modulator-demodulator), nelle telecomunicazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 27 gennaio 2023

