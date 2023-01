Conforme, corrispondente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Conforme, corrispondente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OMOLOGO

Significato/Curiosita : Conforme corrispondente

Dalla simmetria conforme locale. in una teoria conforme bidimensionale quantistica, l'algebra di witt delle trasformazioni conformi infinitesimali deve...

Stessa logica. omologo è quindi sinonimo di analogo, pur significando non solo una somiglianza, ma un'identità. con il termine "omologia" si può intendere:... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 27 gennaio 2023

