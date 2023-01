Canta Sei volata via - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Canta Sei volata via. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RON

Significato/Curiosita : Canta sei volata via

A fare il salto di categoria; gli scaligeri infatti dilapidarono nella volata finale il vantaggio accumulato e furono sconfitti nella finale play-off...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ron (disambigua). festival di sanremo 1996 campioni ron, pseudonimo di rosalino cellamare (dorno, 13 agosto... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 27 gennaio 2023

