Attacco frontale - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : ASSALTO

Significato/Curiosita : Attacco frontale

L'attacco frontale o assalto frontale, in ambito militare, è un attacco o scontro, effettuato muovendo in linea retta verso l'avversario e mantenendo...

L'attacco frontale o assalto frontale, in ambito militare, è un attacco o scontro, effettuato muovendo in linea retta verso l'avversario e mantenendo...

