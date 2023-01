Arte marziale brasiliana simile ad una danza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arte marziale brasiliana simile ad una danza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAPOEIRA

Significato/Curiosita : Arte marziale brasiliana simile ad una danza

È una lotta brasiliana, caratterizzata da elementi espressivi come la musica e l'armonia dei movimenti (per questo spesso scambiata per una danza). si...

capoeira. la capoeira è divisa in diversi stili: la capoeira primitiva, la capoeira angola, la capoeira regional, la capoeira estilizada, la capoeira... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 27 gennaio 2023

Altre definizioni con arte; marziale; brasiliana; simile; danza; Parte dell intestino tenue tra digiuno e cieco; Fa parte della nobiltà; Esposizione d arte ; Le carte ... pigliatutto; Un arte marziale ; Un arte marziale coreana; Suonata marziale ; Precede chi nel nome di un arte marziale ; Un eroina brasiliana ; Città brasiliana capitale di Rio Grande do Sul; Il cognome di un Alessandra topmodel brasiliana ; Danza sensuale brasiliana degli anni 90; Una salsa simile alla besciamella; Un antilope simile al bufalo; Suino simile al cinghiale; È simile al ravanello; Abbondanza , prolusione; Una danza di Chopin; L essere in abbondanza ; Concordanza di... voci; Cerca nelle Definizioni