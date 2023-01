Si apre per parlare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si apre per parlare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BOCCA

Significato/Curiosita : Si apre per parlare

Significati, vedi bocca (disambigua). apparato boccale di un triops sp.: 1 - scanalatura ventrale; 2 - labrum (labbro superiore); 3 - mandibola la bocca o cavo orale... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 27 gennaio 2023

Altre definizioni con apre; parlare; Quando lavora non apre bocca; Si apre nel computer; Morì a Capre ra; apre spesso il corteo; Non sa con chi parlare ; Concisione nel parlare ; Non sanno parlare , ma sanno fare versi; Chi li dà non può parlare ; Cerca nelle Definizioni