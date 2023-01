Si usa per indicare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per indicare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DITO

Significato/Curiosita : Si usa per indicare

Dell'arabo e delle lingue indoarie; in alcuni dizionari italiani, si usa per indicare la pronuncia sonora della s, come nella parola "rosa") , , ...

Illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. il dito (pl. dita o diti) è una delle estremità articolari delle mani e dei piedi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

