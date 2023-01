Lo è uno che non ne fa una giusta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è uno che non ne fa una giusta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FRANA

Significato/Curiosita : Lo e uno che non ne fa una giusta

fa' la cosa giusta (do the right thing) è un film del 1989 scritto, prodotto, diretto e interpretato da spike lee. interpretato da un cast corale, il...

La frana del monte toc che causò il disastro del vajont con il termine frana si indica il movimento o la caduta di una massa di terreno o roccia sotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con giusta; Quartiere di minoranze ingiusta mente discriminate; Lavoravano ingiusta mente in catene; Non ritrovare la strada giusta ; giusta , conveniente; Cerca nelle Definizioni