Una leguminosa esotica coltivata come foraggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una leguminosa esotica coltivata come foraggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SOIA

Significato/Curiosita : Una leguminosa esotica coltivata come foraggio

Dòufup; in giapponese tofu), talvolta definito come caglio di semi (di soia), è un alimento diffuso in quasi tutto l'estremo oriente (cina, giappone... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

