Una importante piazza finanziaria della Svizzera - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : ZURIGO

Significato/Curiosita : Una importante piazza finanziaria della svizzera

Principale. la finanza svizzera ha due protagonisti: il settore bancario e quello assicurativo. storicamente la prima piazza finanziaria svizzera è stata ginevra:...

zurigo (/u'rigo/; in tedesco zürich, pronunciato ['ç]; in francese zurich...

