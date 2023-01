Una decisione presa in riunione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una decisione presa in riunione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ASSEMBLEARE

Significato/Curiosita : Una decisione presa in riunione

La presa di roma, nota anche come breccia di porta pia, fu l'episodio del risorgimento che sancì l'impossessamento di roma da parte del regno d'italia...

Quelle legislative, esecutive o religiose, e per uno stesso organismo assembleare, variarono nel corso del tempo, in relazione all'evoluzione politica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

È da decisione unanime; decisione in breve; decisione finale del giudice; Lo è la decisione rude ma efficace; presa d assalto dai turisti; S infila nella presa ; La figura presa di mira nei poligoni; La loro frequenza è compresa fra 30 e 300 Megahertz; riunione , congresso... di aspiranti preti; Una riunione di bancarelle; riunione di sacerdoti; Una riunione politica;