Un... odoroso oggetto per la casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un... odoroso oggetto per la casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : BRUCIAPROFUMI

Significato/Curiosita : Un... odoroso oggetto per la casa

Possedevano un fuoco perenne, ma la loro accensione era uno dei momenti più importanti del rito sacrificale. il fuoco è l'"altare odoroso" riservato agli...

Diciannovesimo secolo incensiere dell'età del ferro un incensiere, incensario bruciaprofumi o turibolo è un recipiente in cui viene fatto bruciare l'incenso in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con odoroso; oggetto; casa; odoroso , profumato; Bosco odoroso di resina; Deliziosamente odoroso ; Un legno odoroso ; Casi __ = persone oggetto di studi; Un oggetto ... in regalo; oggetto prezioso legato ad un epoca storica; Nella frase, specifica la provenienza del soggetto ; Numi della casa ; Antica casa piemontese di automobili; casa automobilistica sudcoreana; Il casa to; Cerca nelle Definizioni