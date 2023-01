Tonalità di bianco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tonalità di bianco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AVORIO

Significato/Curiosita : Tonalita di bianco

Il colore avorio. l'avorio è una tonalità di bianco "sporco", che ricorda l'omonimo materiale, ricavato dalle zanne di alcuni animali (come per esempio...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi avorio (disambigua). l'avorio è un materiale che si ricava dalle zanne degli elefanti e che... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con tonalità; bianco; Cambiato di tonalità in musica; Una tonalità di blu; La tonalità di azzurro per la maglia della Lazio; tonalità chiara di azzurro nome femminile; Un dolce duro e bianco ; Un cocktail con rum bianco e lime; bianco come l avorio; La parte meridionale del monte bianco ; Cerca nelle Definizioni