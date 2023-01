Lo si tira facendo una sosta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si tira facendo una sosta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FIATO

Significato/Curiosita : Lo si tira facendo una sosta

Il suo rendimento; alla ripresa del campionato dopo la sosta dovuta all'emergenza sanitaria, si rende protagonista di ottime prestazioni, realizzando tre...

fiato è un album del cantante italiano goran kuzminac, pubblicato nel 2012. cerco una donna – 3:55 fantasia – 3:43 il respiro degli amanti – 3:20 ogni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con tira; facendo; sosta; Forte colpo tira to da un calciatore; Attira visitatori in Toscana; Recita tira ndo i fili; tira rsi su dal letto; Si menziona facendo il segno della Croce; Rimedio casalingo ottenuto facendo bollire erbe; Scorre facendo si sentire; Si contano facendo lo spoglio; Lo è la sosta non prevista; sosta nze come l eroina; Detto di sosta nze ricche di un polisaccaride; Potente sosta nza psichedelica; Cerca nelle Definizioni