Tali sono i nativi di Praga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tali sono i nativi di Praga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CECHI

Significato/Curiosita : Tali sono i nativi di praga

Universale di esperanto tenutosi a praga. esso è rivolto ai governi ed alle organizzazioni internazionali, confermando gli ideali ed i diritti che sono ritenuti...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cechi (disambigua). i cechi (in ceco: ceši) sono un popolo slavo occidentale che abita principalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con tali; sono; nativi; praga; Diede i natali a un sant Ignazio; Luogo che può dare ospitali tà a persone... per nulla raccomandabili; Fu il più noto rivale di Bartali ; In Itali a dovrebbe durare cinque anni; sono formate da iniziali; Lo sono poco le nane; sono tante nel coro; Che sono conferiti per ossequio; Inconsueti, alternativi rispetto a ciò che comunemente percepiamo della realtà; nativi dell isola dei Proci e di Penelope; I nativi del Vicino Oriente; I nativi di Bogota; __ Strana, quartiere di praga ; Il movimento artistico e letterario milanese dell Ottocento cui aderirono praga e Boito; Il movimento artistico cui aderirono praga e Boito; Relativa alla contestazione giovanile nell anno della Primavera di praga ; Cerca nelle Definizioni