La Susanna di Va dove ti porta il cuore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Susanna di Va dove ti porta il cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TAMARO

Significato/Curiosita : La susanna di va dove ti porta il cuore

Altri significati, vedi va' dove ti porta il cuore (disambigua). va' dove ti porta il cuore è un romanzo scritto da susanna tamaro e pubblicato per baldini...

tamaro – nome volgare della dioscorea communis tamaro – miscela di spezie attilio tamaro – storico, diplomatico e giornalista italiano susanna tamaro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

