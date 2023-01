Superiore di monastero o di badia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Superiore di monastero o di badia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ABATE

Significato/Curiosita : Superiore di monastero o di badia

Proconsolo l'abbazia di santa maria a firenze, meglio conosciuta come badia fiorentina, è un importante luogo di culto cattolico di firenze, situato nel...

Vedi abate (disambigua). prima della rivoluzione francese stemma di un abate ordinario, a capo di una abbazia territoriale. stemma di un abate non ordinario... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

