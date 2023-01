Superiora d un convento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Superiora d un convento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BADESSA

Significato/Curiosita : Superiora d un convento

Che si trova nel giardino del convento. non appena arrivato in convento, il cardinale viene accolto dalla madre superiora suor angela, che lo invita a...

Cercando il cognome italiano, vedi abate (cognome). stemma da badessa. il termine badessa, forma aferetica di abadessa, entrambi derivati da abatessa,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con superiora; convento; La superiora d un convento; Madre superiora ; La superiora in alcuni conventi di monache; superiora del convento; Madre... in convento ; Comanda in convento ; La superiora d un convento ; Affrescò le celle del convento di San Marco a Firenze; Cerca nelle Definizioni