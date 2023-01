Suona se la si pizzica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suona se la si pizzica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CHITARRA

Significato/Curiosita : Suona se la si pizzica

Musicista suona abbassando l'estremità libera della lamina e poi lasciandola bruscamente libera, in modo da produrne la vibrazione. gli idiofoni a pizzico sono...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi chitarra (disambigua). la chitarra è uno strumento musicale cordofono a pizzico, normalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con suona; pizzica; Risuona no in certe gole; Si suona con otto dita; suona la campana... o bussa alla porta; suona ... con l aria; Uno strumento a corde pizzica te; Strumento musicale a corde pizzica te; Le sue mani pizzica no entrambe delle corde; Il sapore che pizzica in bocca; Cerca nelle Definizioni