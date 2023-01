Stoffa di seta con ondulati effetti cangianti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stoffa di seta con ondulati effetti cangianti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AMOERRO

Significato/Curiosita : Stoffa di seta con ondulati effetti cangianti

Raggiata di fibrille come la seta. simile a una stoffa di seta. vedi «fitte» (lamelle) sinonimo di seghettato. corpo fruttifero privo di gambo o di peduncolo...

Nastro, legato al lato sinistro. l'abito da cerimonia dei cavalieri era di amoerre bianco, con mantello con frangia d'oro, ed il cingolo equestre (da usare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con stoffa; seta; ondulati; effetti; cangianti; Un insegna di stoffa ; Un foro nella stoffa ; stoffa di seta pesante; Coprire gli occhi con una stoffa ; La bionda disseta nte; Località di villeggiatura del Grosseta no; Il Paese collegato all Europa dalla Via della seta ; Il fazzoletto di seta da collo fra; Larghe tagliatelle con bordi ondulati ; Cosi sono i capelli ondulati ; Né ricciuti né ondulati ; Così sono i capelli lievemente ondulati ; Gli effetti che fanno andare all altro mondo; L effetti vo stato delle cose; Il rendere effetti va una nuova legge; I loro effetti si misurano con la Scala Fujita; Pesce dalle squame cangianti ; Pietre preziose dai colori cangianti ; Pietre dai colori cangianti ; Pietre preziose cangianti ; Cerca nelle Definizioni