Sta per Ab Urbe Condita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sta per Ab Urbe Condita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AUC

Significato/Curiosita : Sta per ab urbe condita

Ab urbe condita, in italiano anche storia di roma, e talvolta historiae (ossia storie), è il titolo, derivato dai codici (vedi ab urbe condita), con cui...

Colombia – gruppo paramilitare colombiano auc – codone adenina-uracile-citosina che codifica per l'isoleucina auc – codice aeroportuale iata dell'aeroporto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con urbe; condita; Uno dell urbe ; Un importante serie di manifestazioni dell urbe ; Furbe , sagaci; Palazzo papale dell urbe ; È recondita nella Tosca; Quella concia è condita ; Polenta condita con formaggi; È ottima condita con il maraschino; Cerca nelle Definizioni