Lo sporgere di una parte del corpo umano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sporgere di una parte del corpo umano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PROTRUSIONE

Significato/Curiosita : Lo sporgere di una parte del corpo umano

Importante organo che fa parte dell'apparato genitale femminile degli esseri umani e della maggior parte dei mammiferi. nell'essere umano, l'estremità inferiore...

Disambiguazione – se stai cercando la protrusione delle labbra in fonetica, vedi arrotondamento (fonetica). la protrusione è, in medicina, la posizione prominente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

