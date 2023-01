Lo è la sosta non prevista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la sosta non prevista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FORZATA

Significato/Curiosita : Lo e la sosta non prevista

Quartiere (tipo e): strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate...

Rimozionekoatta. la rimozione forzata di un veicolo eseguita da carroattrezzi con bilancino per sollevamento la rimozione forzata di un veicolo con carro attrezzi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con sosta; prevista; sosta nze come l eroina; Detto di sosta nze ricche di un polisaccaride; Potente sosta nza psichedelica; Una sosta nza di cui si può diventare schiavi; Circostanza imprevista ; Misura prevista dalla legge per impedire la violenza negli stadi; Soluzione non prevista all inizio del volo; Dopo l ora prevista ; Cerca nelle Definizioni