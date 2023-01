Lo sono i mari... agitati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i mari... agitati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MOSSI

Significato/Curiosita : Lo sono i mari... agitati

Ritardato per diversi giorni da venti forti e mari agitati. cust, sir e. annals of the wars of the 19th century vol. i—1800-1806, pp.68-69. john murray, london...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mossi (disambigua). i mossi (moaga al singolare) sono una popolazione nativa dell'area centrale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con sono; mari; agitati; Lo sono Inglesi e Gallesi; sono comodi in discesa ma non in salita; sono famosi i suoi cadetti; Le pari sono tutte a sinistra; Il mari no è un anitra; Carlo mari a __: fu arcivescovo di Milano; Lo studio delle profondità mari ne; Un... mari to potenziale; agitati dai nervi; Tesi, agitati ; Si prende se si è agitati ; agitati nella pentola;