Lo sono Inglesi e Gallesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono Inglesi e Gallesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BRITANNICI

Significato/Curiosita : Lo sono inglesi e gallesi

Archi lunghi (detti appunto gallesi). gli archi gallesi erano, assieme a quelli "turcheschi", i migliori del mondo medievale e divennero uno dei punti di...

I britannici (britons) sono i cittadini del regno unito di gran bretagna e irlanda del nord, dell'isola di man, delle isole del canale e dei territori... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

