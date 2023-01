Sono annessi ai conventi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono annessi ai conventi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORTI

Significato/Curiosita : Sono annessi ai conventi

Storia che ha segnato l'evoluzione dell'ordine, la basilica (e l'annesso sacro convento) fu sempre custodita dai cosiddetti "frati della comunità", il...

Talee da piantumare si trovano facilmente in commercio. tuttavia esistono orti dotati di strutture come serre e semenzai, nonché di vasellame, cordame e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

