La definizione e la soluzione di: Sistema di messaggistica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Computer commodore 64 offriva la messaggistica da utente a utente tra client connessi simultaneamente, chiamata "messaggistica online" (o olm in breve) e successivamente...

WhatsApp (formalmente WhatsApp Messenger) è un'applicazione statunitense non libera di tipo social centralizzata, creata nel 2009 da WhatsApp, Inc. e facente parte del gruppo Meta dal 19 febbraio 2014. L'azienda WhatsApp, Inc., in precedenza stabilita a Mountain View in California, si trova oggi a Menlo Park (California), mentre la sede di riferimento per l'Europa è a Dublino, in Irlanda, sotto la denominazione di WhatsApp Ireland Limited.

Originariamente l'app era stata ideata per dispositivi mobili, ma è stata sviluppata anche una versione per computer desktop, per la quale è necessario collegare il proprio numero telefonico di cellulare standard.

Gli utenti possono scambiare messaggi di testo, immagini, video e file audio, nonché informazioni sulla posizione, documenti e informazioni di contatto tra due persone o in gruppi. Dapprima si poteva comunicare solo tra singole persone o in gruppi di singoli, ma a settembre 2017 la società ha annunciato una piattaforma commerciale che avrebbe consentito alle aziende di fornire un servizio clienti agli utilizzatori su larga scala.

Italiano

Sostantivo

squaglio m sing(pl.: squagli)

Parola utilizzata da Fede per le catene inventate su Whatsapp

Voce verbale

squaglio

prima persona singolare dell'indicativo presente di squagliare

Sillabazione

squà | glio

Pronuncia

IPA: /skwao/

Etimologia / Derivazione

vedi squagliare