Lo sbattere delle onde contro lo scafo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sbattere delle onde contro lo scafo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SCIABORDIO

Significato/Curiosita : Lo sbattere delle onde contro lo scafo

Avvicinamento alla barriera frangiflutti e che finì poi per farla sbattere violentemente contro gli scogli posti a protezione della stessa barriera. l'incidente...

Perdere il controllo del velivolo. i propellenti liquidi sono soggetti a sciabordio all'interno dei serbatoi, situazione che complica ulteriormente il controllo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con sbattere; delle; onde; contro; scafo; Impedisce all uscio di sbattere ; Urtare, sbattere ; Si usano per sbattere le uova; Andare a sbattere contro; L artista che si concede delle licenze; L azienda delle Ferrovie dello Stato con i Frecciarossa; Studia gli influssi delle stelle; Separa il gruppo delle Grigne dalle Alpi Orobie; Nelle fronde e nelle radici; Ponde rosi volumi; Aggettivo di onde per le radiocomunicazioni; Risponde in tutte le lingue; Riparo contro le acque; L ONU contro la fame; Mobile... contro parete; Airway Traffic contro l; Ha lo scafo affusolato; Punta dello scafo o dell aereo per l equipaggio; Un grosso motoscafo ; Moderno piroscafo ; Cerca nelle Definizioni