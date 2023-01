Si salgono o si scendono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si salgono o si scendono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCALINI

Caduta; un'altra interpretazione della scala è che gli angeli prima salgono e poi scendono. poiché gli angeli vengono dal cielo, il testo avrebbe dovuto descriverli...

I trentanove scalini (the thirty-nine steps) – romanzo del 1915 di john buchan il club dei 39 o i 39 scalini (the 39 steps) – film britannico del 1935...

