Risiedere per le ferie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Risiedere per le ferie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SOGGIORNARE

Significato/Curiosita : Risiedere per le ferie

Video sui canali nazionali (rimanendo però come sostituta delle colleghe in ferie, malattia o maternità); continua a lavorare, sia come annunciatrice che...

Di massima affluenza, con l’utilizzo di letti a castello, vi potevano soggiornare anche 30 detenuti per volta. distaccamento carcerario di case bianche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

Altre definizioni con risiedere; ferie; risiedere , abitare; Consente di risiedere in uno Stato straniero; Star di casa, risiedere ; Sono dedicate al riposo ma non sono le ferie estive; Vive ormai nelle periferie di molte grandi città; Il mese delle ferie ; Il ritorno in massa dalle ferie di agosto; Cerca nelle Definizioni