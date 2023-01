La rischiano molte specie di animali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La rischiano molte specie di animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ESTINZIONE

Significato/Curiosita : La rischiano molte specie di animali

Dipendente dalla convivenza con l'uomo e dal controllo da parte di quest'ultimo. per molte specie, la domesticazione ha comportato notevoli modificazioni del...

Grandi picchi di estinzione, definiti appunto "estinzione di massa" o "transizione biotica". andamento stimato del tasso d'estinzione nelle ere geologiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 26 gennaio 2023

